Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Nach Kollision weggefahren

Lippe (ots)

(LW) Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte am Freitag in der Zeit zwischen 09.40 und 19.35 Uhr auf dem Kronenplatz einen weißen Seat Leon. Der Pkw, der in Höhe der Haltestelle der Fernbusse geparkt war, wurde an der linken Seite erheblich beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Der Verursache entfernte sich vom Unfallort, ohne die notwendigen schadensregulierenden Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte bei der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

Polizei Lippe

