Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 190516 - 534 Frankfurt-Griesheim: Schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 78-jähriger Frankfurter befuhr am Mittwoch, den 15. Mai 2019, gegen 09.50 Uhr, mit seinem VW Golf die Lärchenstraße in Fahrtrichtung der Elektronstraße. In Höhe der Hausnummer 8 betrat eine 46-jährige Frau zwischen den dort geparkten Pkw die Straße und wurde von dem Golf erfasst. Die 46-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurde. An dem VW entstand Sachschaden, zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

