FW-MH: Feuerwehr verhindert Brandausbreitung

Mülheim an der Ruhr (ots) - Am Freitag, 09.11.2018 gegen 19.07 Uhr wurde der Feuerwehr Mülheim an der Ruhr ein außer Kontrolle geratenes Martinsfeuer auf der Bergerstraße gemeldet. Durch die Leitstelle wurde umgehend ein Löschzug, der Führungsdienst sowie der Rettungsdienst zur Einsatzstelle entsandt. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Martinsfeuer bereits auf den angrenzenden Waldboden sowie auf einen Baumstumpf übergegriffen hatte. Durch den Einsatz von zwei Strahlrohren konnte das Martinsfeuer schnell unter Kontrolle gebracht und das Übergreifen auf eine angrenzende Baumgruppe verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der Einsatz war nach zirka einer Stunde beendet.

Wichtige Info zu Martinsfeuern! Martinsfeuer müssen nicht bei der Feuerwehr angemeldet werden. Martinsfeuer sind in Mülheim genehmigungsfrei.

Brauchtumsfeuer zu Sankt Martin sind in der Nacht vom 10. November auf den 11. November unter Einhaltung folgender Vorsichtsmaßnahmen gestattet

- bei der Wahl der Feuerstelle muss ausreichend Abstand von Bebauung und brennbaren Gegenständen gehalten werden - der Untergrund darf selbst nicht brennbar sein - die Windrichtung ist zu beachten - das Feuer muss vor dem Zugriff von Kindern geschützt werden und muss ständig, bis zum vollständigen Erlöschen, von erwachsenen Personen beaufsichtigt werden - Sicherheitshalber sollte immer ein oder mehrere Eimer Wasser bereitstehen oder ein Gartenschlauch angeschlossen sein - brennbare Flüssigkeiten, wie Spiritus oder Grillanzünder dürfen wegen der möglichen Stichflammenbildung gar nicht verwendet werden - bei Waldbrandgefahr sind auch Brauchtumsfeuer in Waldnähe nicht erlaubt

Sollte etwas schiefgehen rufen Sie bitte sofort den Notruf 112 an.

Wir wünschen allen Veranstaltungen ein gutes Gelingen und viel Spaß dabei.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Mülheim an der Ruhr.

