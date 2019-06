Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Bei Verkehrsunfall verletzt

(LW) Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 23-jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Farmbecker Straße leicht verletzt. Der aus Schieder-Schwalenberg stammende Mann war zusammen mit einem gleichaltrigen Dörentruper in einem Opel Astra von der B 66 aus kommend auf der Farmbecker Straße unterwegs, als der Führer des Fahrzeugs im Bereich des Bahnüberganges die Kontrolle über den Pkw verlor und gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW Passat krachte. Als die Polizei vor Ort erschien, machte keiner der beiden Insassen Angaben darüber, wer zum Unfallzeitpunkt das Fahrzeug geführt hatte. Da beide Insassen erheblich unter Alkoholeinfluss standen, wurde auch beiden jeweils eine Blutprobe entnommen. Die polizeilichen Ermittlungen zur Feststellung des Fahrers dauern an. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde vom Unfallort abgeschleppt.

