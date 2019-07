Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz/A7 - Unfall beim Spurwechsel

Leichte Verletzungen erlitt am Sonntag ein Autofahrer bei einem Unfall bei Giengen.

Wie die Polizei mitteilt, sei gegen 19.30 Uhr ein Wohnmobil auf der rechten Spur in Richtung Würzburg gefahren. Der 64-jährige Fahrer habe auf Höhe einer Raststätte auf den linken Fahrstreifen gewechselt, um einfahrenden Autos Platz zu machen. Hierbei übersah er einen BMW, welchen er gegen die Betonplanke drückte. Der 32-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Sachschaden an den Fahrzeugen auf rund 10.000 Euro. Durch den Unfall schob es mehrere Teile der Planke rund 70 Zentimeter auf die Gegenfahrbahn. Die Autobahnmeisterei brachte die Planke wieder in Position. Der linke Fahrstreifen war etwa eine Stunde lang blockiert.

Als Unfallursache bei Fahrstreifenwechsel kann ein fehlender Schulterblick in Frage kommen. Dieser ist wichtig, um den "toten Winkel" des Fahrzeugspiegels zu überprüfen.

