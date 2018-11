POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 11.11.2018; zusammengestellt von Melanie Wandernoth

Hofheim (ots) - 1. Wohnungseinbrüche Am Samstag, den 10.11.2018, in der Zeit von 17:15 Uhr - 23:05 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Neugasse in 65719 Hofheim ein. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie die Wohnungstür aufhebelten.

Die Täter erbeuteten einen 4-stelligen Bargeldbetrag und richteten ca. 2000 Euro Sachschaden an.

Ein weiterer Einbruchdiebstahl ereignete sich am Samstag, den 10.11.2018, in der Zeit von 16:30 Uhr - 19:30 Uhr, in Hofheim, Quellenweg. Bei dem Haus handelt es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus am Ortsrand von Langenhain. Der bisher unbekannte Täter kletterte den Wintergarten hoch und gelangte so auf den Balkon im 1. OG. Dort wurde das gekippte Fenster geöffnet. In diesem Zimmer wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

2. Unbefugter Gebrauch eines Kraftfahrzeuges/Diebstahl eines Kraftfahrzeuges In Kriftel, Richard-Wagner Straße, wurde ein Mitsubishi Colt, Farbe schwarz, Baujahr 2009, entwendet. Das Fahrzeug wurde am Freitag, den 09.11.2018, 19:30 Uhr, dort geparkt. Den Fahrzeugschlüssel steckte die Geschädigte in ihre Jackentasche. Am Samstag, den 10.11.2018, gegen 21:20 Uhr, stellte die Geschädigte fest, dass das Fahrzeug nicht mehr am Abstellort steht. Sie stellt das Fehlen des Schlüssels fest. Vermutlich entwendete UT das Fahrzeug mit dem Schlüssel.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

3. Verkehrsunfall mit schwerverletzter Frau Am Samstag, den 10.11.2018, 20:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Schwalbacherin mit ihrem Auto die L3005 aus Kronberg kommend in Richtung Frankfurt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Straße ab und kam im Straßengraben zum Stehen. Durch den Unfall wurde die 29-jährige schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

4. Fahrraddiebstahl, Sachbeschädigung, unbefugter Gebrauch Bisher unbekannter Täter stahl am Dienstag, den 06.11.2018, in der Zeit von 07:15 Uhr - 17:00 Uhr, ein Fahrrad. Das Fahrrad war in Eschborn, am Bahnhof Niederhöchstadt, abgestellt und mittels Zahlenschloss gesichert. Bei dem Fahrrad handelt es sich im ein Citybike der Marke Bocas, Typ Tampa, Farbe: dunkelblau.

Ein weiterer Fahrraddiebstahl ereignete sich am Freitag, den 09.11.2018, in der Zeit von 11:30 Uhr - 13:30 Uhr, in Eschborn, Dörnweg, an der dortigen Schule. Entwendet wurde ein All Terrain Bike der Marke Bulls, Model Sharptail, in der Farbe weiß. Auch diese Fahrrad war mittels Schloss gegen Wegnahme gesichert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter Telefon (06196) 9695 - 0 entgegen.

5. Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte (Hochheimer Markt)

Wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde am Samstag, den 10.11.2018, 23:35 Uhr, zwei Anzeigen gegen einen 28-jähriger aus dem Kreis Bad Kreuznach eingeleitet. Dieser wurde zunächst durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes aus einem Festzelt verwiesen. Im Anschluss sollte er einer Kontrolle durch die Polizei unterzogen werden. Dieser Kontrolle widersetzte er sich, trat, bespuckte und beleidigte die eingesetzten Polizisten. Selbst auf der Polizeistation in Flörsheim angekommen, leistet er erneute Widerstand und griff die Kollegen an. Er verblieb zur Ausnüchterung in den Gewahrsamszellen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille.

6. Sachbeschädigung am Kraftfahrzeug Unbekannte Täter beschädigten zwischen dem 09.11.2018, 10:00 Uhr - 10.11.2018, 10:00 Uhr, zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge (ein Opel Tigra und ein VW Passat). Die Fahrzeuge waren in der Delkenheimer Str. 71, in Hochheim geparkt. Bei dem einen wurde der Außenspiegel abgetreten, bei dem zweiten wurde die Stoßstange beschädigt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Flörsheim unter Telefon (06145) 5476 - 0 entgegen.

7. Trunkenheitsfahrt im Parkhaus Durch einen Polizisten der Polizeistation Bad Homburg, der privat unterwegs war, wird eine Trunkenheitsfahrt festgestellt. Der Fahrer, ein 44-jährigen Kelkheimer, war bereits mehrere Runden mit seinem Fahrzeug im Parkhaus gefahren, bevor er gestoppt werden konnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,01 Promille!

8. Verkehrsunfall mit Verletzten Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person ereignete sich am Samstag, den 10.11.2018, 18:20 Uhr, in Eppstein, Lorsbacher Straße, Höhe dem dortigen Einkaufsmarkt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 46-jährige Eppsteinerin aus der Einfahrt des Einkaufsmarktes auf die Lorsbacher Str. ein. Ein 20-jähiger Hofheimer befuhr die Lorsbacher Str. in Richtung Eppstein. Er überholte einen anderen, unbeteiligten Verkehrsteilnehmer. Diesen erkannte er. Dadurch kurz abgelenkt, bemerkte er die einfahrende Eppsteinerin nicht. Er konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Die Beifahrerin der Eppsteinerin, eine 19-jährige Eppsteinerin, wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Die anderen Unfallbeteiligten blieben glücklicherweise unverletzt.

Es entstand ca. 15.000 Euro Sachschaden. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

