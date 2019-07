Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrskontrolle Ferienreiseverkehr am 01.07.2019

A 61, Gem. Kretz, "PP Hummerich", FR Ludwigshafen (ots)

Am heutigen Nachmittag führte die Polizeiautobahnstation Mendig zusammen mit der Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrsdirektion Koblenz am o. g. Ort eine Verkehrskontrolle durch. Aufgrund des bereits herrschenden Ferienreiseverkehrs standen hier die Überprüfungen von Pkw mit Wohnanhängern und Wohnmobilen im Vordergrund. Zudem stand eine Radlastwaage zwecks Verwiegung von in Frage kommenden Fahrzeugen zur Verfügung. Insgesamt kam es zur Kontrolle von 46 Gespannen/Wohnmobilen. Dabei wurden bei insgesamt 7 Gespannen/Wohnmobilen Verstöße wg. Überladung/ Stützlastüberschreitung bzw. Überschreitung des zul. Gesamtgewichts festgestellt. 3 Fahrzeugführern wurde zunächst die Weiterfahrt untersagt, diese aber nach Umladung/Leerung v. Wassercontainern, etc. wieder aufgehoben. Die Kontrolle dauerte von 12.30-16.30 Uhr an.

