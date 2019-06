Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Pkw Fahrer steht unter Alkohol und Drogen

Mainz, Wormser Straße (ots)

Am Donnerstag, den 20.06.2019, um ca. 06:30 Uhr, kontrollieren Beamte der PI Mainz 1 einen 34-Jährigen PKW-Fahrer aus Frankfurt am Main in der Wormser Straße. Da erheblicher Alkoholgeruch festgestellt werden kann und der Fahrer angibt in der Mainzer Altstadt feiern gewesen zu sein, wird ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 0,76 Promille ergibt. Er wird zwecks Durchführung eines beweiskräftigen Atemalkoholtests mit auf die Dienststelle genommen. Da der 34-Jährige bereits wegen Delikten im Drogenbereich in Erscheinung getreten ist, wird ihm ein freiwilliger Drogenschnelltest angeboten. Da dieser positiv auf Kokain reagiert, wird ihm im Anschluss statt des Atemalkoholtest eine Blutprobe entnommen.

