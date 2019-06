Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Einfamilienhaus

Mainz-Laubenheim (ots)

Dienstag, 18.06.2019, 12:00 Uhr

Am Dienstagmittag klingelt ein Mann an mehreren Haustüren in der Rüsselsheimer Allee sowie im Gustavsburger Weg und läuft in einigen privaten Gärten herum. Auf Nachfrage eines Anwohners gibt er an, jemanden zu suchen. Ein Zeuge verständigt daraufhin die Polizei.

Die eintreffenden Polizeibeamten stellen einen akustischen Alarm an einem Wohnhaus fest, der auf einen Einbruch hinweist. Das Gebäude wird mit Unterstützung eines Diensthundes durchsucht - mit negativem Ergebnis: Es befindet sich kein Einbrecher im Haus. Der unbekannte Täter hat ein Gitter am Kellerfenster herausgebrochen und es können Hebelmarken festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die Bewohner befinden sich zum Tatzeitpunkt nicht im Haus. Ob ein Zusammenhang mit dem Mann, der an den Häusern geklingelt hat besteht, wird derzeit ermittelt.

Personenbeschreibung:

- circa 35 Jahre - circa 170-180 cm - schlank - dunkelblondes Haar - hellblaues Jeanshemd

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell