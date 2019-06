POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Motorrad

Polizeipräsidium Mainz

Dienstag, 18.06.2019, 08:25 Uhr

Ein 39-Jähriger befährt mit seinem Motorrad die B9 in Fahrtrichtung Mainz Innenstadt. Aufgrund eines Verkehrsstaus muss er stark abbremsen. Dabei gerät sein Motorrad ins Schlingern, rutscht über den Asphalt und stößt gegen das Auto eines 46-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstehen leichte Sachschäden. Der Motorradfahrer wird leicht verletzt und in ein Krankhaus verbracht. Das Motorrad wird abgeschleppt.

