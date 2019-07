Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. 1.200 Obstkisten entwendet.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Firma in der Ladestraße ein. Nach dem Aufbrechen eines Türschlosses, stahlen die Täter insgesamt 1.200 klappbare Obstkisten im Wert von über 4.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05222/89180 entgegen.

