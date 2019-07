Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. LKW hinterlässt Trümmerfeld - Zeugen gesucht.

Lippe (ots)

Dienstagmorgen hörte ein Zeuge gegen 5:10 Uhr einen lauten Knall auf der Lageschen Straße in Höhe der Hausnummer 48. Bei der Nachschau stellte er drei beschädigte Fahr-zeuge fest, die am Fahrbahnrand der Straße ordnungsgemäß abgestellt waren. Ein unbekannter Fahrzeugführer war zu der Zeit offenbar in Richtung Innenstadt unterwegs und prallte dabei gegen einen roten Toyota und einen blauen Rover. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde auch ein BMW beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 11.000 Eu-ro. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen LKW, der an der rechten Fahrzeugseite auch über eine erhebliche Beschädigung verfügen müss-te. Ihre Hinweise zu dem Verkehrsunfall oder auf den Verursacher richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231/6090.

