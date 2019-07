Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelcfahrerin verletzt.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagnachmittag ereignete, verletzte sich die 58-jährige Fahrerin eines Pedelecs aus Detmold. Gegen 18:15 Uhr beabsichtigte die 46-jährige Fahrerin eines Peugeots von der Friedrich-Ebert-Straße aus nach links in den Römerweg einzubiegen. Dabei missachtete die Frau den Vorrang der Radlerin, die den Radweg in Richtung Augustdorf befuhr. Die 58-Jährige wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gefahren. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell