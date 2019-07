POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Handtasche aus PKW entwendet.

Polizei Lippe

Dienstagnachmittag schlug ein bislang Unbekannter die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz der "Seeterrassen" am Regelweg abgestellten roten Opel Corsas ein. Zwischen zirka 14 und 16 Uhr stahl er eine Handtasche in der sich u.a. ein Smartphone und eine Geldbörde befanden. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo in Blomberg unter der Rufnummer 05235/96930 entgegen.

