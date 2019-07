POL-LIP: Lage. Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall.

Polizei Lippe

Am (heutigen) Dienstag befuhr ein 35-jähriger Mann aus Bad Salzuflen mit seinem Klein-LKW der Marke VW gegen 14 Uhr die Lemgoer Straße (B66) aus Lage kommend in Richtung Lemgo-Hörstmar. Auf Höhe der Lückhauser Straße beabsichtigte er nach links in diese einzubiegen. In dem Moment überholte ihn ein 58-jähriger Mann aus Lage mit seinem VW Tiguan. Die Fahrzeuge prallten zusammen, der VW stieß anschließend gegen einen Baum und blieb im angrenzenden Straßengraben liegen. Sowohl der VW-Fahrer als auch der 35-Jährige sowie dessen 29-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall und mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gefahren werden. Der Sachschaden beträgt etwa 25.000 Euro. Die B66 blieb für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen dem Ortseingang Lage und dem Dilleweg komplett gesperrt.

