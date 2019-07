Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Brand in Wohnung.

Lippe (ots)

Der Brand in einer Wohnung rief die Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei am Dienstagmorgen auf den Plan. Gegen 7:10 Uhr meldeten Zeugen das Feuer in der Wohnung im 3. Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses am Ostertor. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurde der Leichnam der 78-jährigen Wohnungsinhaberin aufgefunden. Ob die Frau durch das Feuer getötet wurde oder bereits vorher verstorben war steht nicht fest. Die Ermittlungen dazu laufen. Während der Löscharbeiten kam es im Bereich des Kreisels am Ostertor zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

