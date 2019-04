Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unbekannter setzt Kleider in Brand

Bitburg (ots)

Am Freitag stellte die Besatzung eines Streifenwagens gegen 16.40 Uhr in der Trierer Straße fest, dass vor einem Bekleidungsgeschäft mehrere Oberbekleidungsstücke auf dem Gehweg lagen und brannten. Mit einem Feuerlöscher aus dem Bekleidungsgeschäft gelang es den beiden Polizeibeamten das Feuer zu löschen. Ein Unbekannter hatte offenbar zuvor mehrere Kleidungsstücke an einem vor dem Geschäft stehenden Kleiderständer in Brand gesetzt. Eine Mitarbeiterin bemerkte dies und warf die brennende Kleidung auf den Boden um anschließend einen Feuerlöscher zu holen. Durch das Feuer wurden ca. 20 Oberteile beschädigt. Hinweise werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-9685-70

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell