Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. In Kita eingedrungen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen über das vergangene Wochenende hinweg in die Kita in der Humboldtstraße ein. Nach dem Aufbrechen eines Fensters gelangten sie in das Gebäude. Was genau gestohlen wurde steht noch nicht fest. Hinweise zu dem Einbruch bitte an das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05231/6090.

