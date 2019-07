Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Hausinterner Streit endet blutig.

Lippe (ots)

Samstagabend gerieten ein 19- und ein 20-jähriger Mann, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben, zunächst in einen verbalen Streit. Dieser trug sich in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße zu. Im Zuge dessen griff sich der 19-jährige ein Küchenmesser. Bei einem folgenden Handgemenge verletzte sich der 19-Jährige an der Hand. Die Wunde blutete stark, als er die Wohnung und das Haus verließ, so dass im Treppenhaus und auf der Straße Blutlachen entstanden. Da die beiden Streithähne unter dem Einfluss alkoholischer Getränke standen, ordnete ein Staatsanwalt die Entnahme von Blutproben an. Der 19-Jährige musste stationär in einer Klinik behandelt werden.

