Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Smartphones geklaut.

Lippe (ots)

Zwei Männer haben am Montagmorgen insgesamt zwei i-Phones im Wert von zirka 2.000 Euro aus einem Mobilfunkgeschäft in der Mittelstraße gestohlen. Die Täter betraten gegen 11:10 Uhr das Geschäft und rissen die Sicherungskabel der Smartphones aus der Halterung. Anschließend flüchteten sie zu Fuß über die Sauerstraße in die Echternstraße. Ein Zeuge verfolgte die Diebe und konnte einem der Männer ein drittes Handy, das sie auch gestohlen hatten, wieder abnehmen. Die beiden Täter haben südländisches Aussehen. Einer ist etwa 30 Jahre alt, 1,70 m groß und hat schwarze Haare mit Mittelscheitel. Er trug ein rotes Kapuzenshirt. Der zweite Dieb ist etwa 25 Jahre alt, schlank und 1,80 m groß. Er trug ein rotes Cappy, dunkelblaue Oberbekleidung und eine beigefarbene Hose. Hinweise zu den Tätern nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05261/9330 entgegen. Insbesondere wird der Mann, der einem der Täter eines der Smartphones wieder abgenommen hat, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell