Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Laptop und Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Ein Unbekannter drang Sonntagmorgen, gegen 8 Uhr, in einen Tennisshop am Drostenkamp ein. Nach dem Einschlagen eines Fensterglases stahl er einen Laptop sowie einen geringen Bargeldbetrag. Anschließend floh der Täter in Richtung der Kleingartenanlage "Kuhkamp". Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

