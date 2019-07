Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Bielefeld. Zeugen für Verkehrsunfall im Rahmen der NRW-Radtour gesucht.

Lippe (ots)

Die NRW-Radtour führte am vergangenen Freitag auch durch den Kreis Lippe. Endstation war an dem Tag die Ravensberger Spinnerei in Bielefeld. Gegen 15:30 Uhr kam es dabei am Übergang der Adolf-Meier-Straße zum Birkendamm in Detmold zu einem Verkehrsunfall zwischen zweien der Teilnehmer. Ein bislang unbekannter Radfahrer kippte mit seinem Drahtesel nach links und stieß dabei gegen einen 70-jährigen Teilnehmer aus Bad Oeynhausen. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich schwer, so dass eine Operation notwendig wurde. Der Unfallverursacher konnte später nicht mehr ermittelt werden. Es soll sich um einen zirka 70-75-jährigen Mann handeln, der beige gekleidet war und an dessen Fahrrad Satteltaschen angebracht waren. Ihre Hinweise auf die Identität des Radfahrers richten Sie bitte an das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

