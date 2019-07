Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - geparkten PKW beschädigt und abgehauen

Lippe (ots)

Am Freitag zwischen 10:00 Uhr und 11:30 Uhr stellte ein 58 - jähriger Lagenser seinen grauen PKW Volvo V50 in Detmold in der Heinrich - Drake - Straße auf dem dortigen öffentlichen Parkplatz ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der Volvo im hinteren rechten Bereich beschädigt. Der Verursacher war nicht vor Ort. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer: 05231 / 609-0

