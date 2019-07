Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Einbruch in Werkstatt

Lippe (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag- und Freitagnacht brachen unbekannte Täter in eine Kfz- Werkstatt in Detmold-Mosebeck, Barntruper Straße ein. Aus den Räumlichkeiten entwendeten sie neben diversen Werkzeugen auch eine Reifenmontage- und Reifenauswuchtmaschine. Sehr wahrscheinlich wurde zum Abtransport ein Anhänger benutzt, da vor Ort ein beschädigtes Stützrad von einem entsprechenden Fahrzeug zurückblieb. Hinweise zu dem Vorfall bitte an das Kriminalkommissariat in Detmold unter der Telefonnummer: 05231 / 609 - 0

