Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Außenbordmotor und Bedienpult eines Motorbootes gestohlen

Xanten (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag von einem Motorboot den Außenbordmotor und das Bedienpult gestohlen.

Das Boot lag am Montagabend (21.00 Uhr) im Hafen von Vynen am Alt-Vynscher-Weg und war am nächsten Tag verschwunden. Es "tauchte" im Hafen Wardt, auf der anderen Seite der Xantener Nordsee, wieder auf.

Allerdings ohne Motor und Bedienpult. Bei dem Boot handelt es sich um ein TINN-Silver Typ 450 in grau.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Xanten, Tel.: 02801 / 71420.

