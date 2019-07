Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Folgemeldung 2: Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft Duisburg und Polizei: Feuer im Saunaclub - Polizei sucht Brandstifter

Hamminkeln (ots)

Das Ergebnis des Sachverständigen und der Brandermittler aus Wesel und Duisburg ist eindeutig:

Das Feuer in dem Saunaclub ist durch vorsätzliche Brandstiftung entstanden. Die Polizei sucht dringend Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben oder wissen wer der Brandstifter ist. Das Duisburger Kriminalkommissariat 11 nimmt Hinweise unter 0203 280-0 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle.

Bei dem Brand in dem Club war am Sonntag (14. Juli, 1:16 Uhr) ein 64 Jahre alter Niederländer trotz Reanimationsversuche der Feuerwehr an Rauchvergiftung gestorben.

Unsere bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4323334 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4323774

