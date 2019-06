Polizei Paderborn

POL-PB: Samstag, den 22.06.2019, 18:40 Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Büren Siddinghausen, Mühlenberg/Sidagstraße (ots)

Zur Unfallzeit befuhr ein 44 jähriger männlicher Fahrzeugführer mit seinem Kleintransporter die Sidagstraße aus Siddinghausen kommend in Richtung der L637. An der dortigen Kreuzung beabsichtigte er die L637 in Richtung Siddinghäuser Str. zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Alme kommenden Motorradfahrers und prallte gegen den hinteren Bereich des Motorrads, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Durch den Unfall wurde der Motoradfahrer leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung einem Krankenhaus zugeführt.

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.500 EUR.

