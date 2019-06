Polizei Paderborn

POL-PB: Zweijähriges Mädchen nach Verkehrsunfall gestorben

Paderborn (ots)

(mb) Das am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall am Thüringer Weg schwer verletzte Kleinkind (Polizeibericht vom 17.06.2019) ist am Mittwochabend in einer Bielefelder Klinik infolge seiner Verletzungen verstorben.

Das Mädchen hatte mit anderen Kindern auf dem gepflasterten Hof und Parkplatz vor einem Haus gespielt. Eine 39-jährige Renaultfahrerin überfuhr die Zweijährige. Der Rettungsdienst setzte einen Rettungshubschrauber ein, um die Schwerverletzte in die Klinik nach Bielefeld zu fliegen. Die Polizei stellte im Zuge der Unfallaufnahme das beteiligte Auto sowie weitere Beweismittel sicher. Über weitere Maßnahmen entscheidet die Paderborner Staatsanwaltschaft. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

