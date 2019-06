Polizei Paderborn

POL-PB: Nach Schüssen mit Gasdruckpistole ins Polizeigewahrsam

Delbrück (ots)

(mb) Vor einem Mehrfamilienhaus an der Langestraße musste die Polizei am Dienstagabend mit gezogenen Dienstwaffen einschreiten. Nach Schüssen vom Balkon war es zu tätlichen Auseinandersetzungen unter mehreren Männern gekommen.

Der Notruf ging gegen 20.45 Uhr ein: Ein Mann liege nach einer Schlägerei bewusstlos vor dem Haus an der Langestraße. Zuvor seien vom Balkon Schüsse gefallen. Polizei und Rettungsdienst wurden eingesetzt. Auf einer Terrasse vor dem Haus trafen die Einsatzkräfte auf mehrere Personen. Da nicht bekannt war, ob einer der Männer eine Schusswaffe mitführte, zogen die Polizisten ihre Dienstwaffen und hielten die Personen so unter Kontrolle. Bei den Überprüfungen wurde zunächst keine Waffe aufgefunden. Ein Mann (61) soll bei der tätlichen Auseinandersetzung mit einem 33-Jährigen zu Boden gegangen sein. Verletzungen hatte er dabei laut eigenen Angaben nicht erlitten. Der alkoholisierte Tatverdächtige habe mehrfach vom Balkon auf ein Nachbarhaus geschossen haben, so die Aussagen von Zeugen. Anschließend sei es zu den Aggressionen gekommen. Die Gasdruckpistole fand die Polizei auf dem Balkon und stellte sie sicher. Am Nachbarhaus wurden Einschüsse in Rollläden entdeckt. Die Geschosse lagen vor dem Haus und wurden ebenfalls sichergestellt. Zur Ausnüchterung brachte die Polizei den 33-Jährigen ins Polizeigewahrsam nach Paderborn. Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Sachbeschädigung und Körperverletzung wurden Strafverfahren eingeleitet.

