Polizei Paderborn

POL-PB: Frontal gegen Baum geprallt

Bad Wünnenberg (ots)

(mb) Bei einem Alleinunfall auf der L636 hat eine Autofahrerin am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Die 53-jährige Volvo-V70-Fahrerin fuhr gegen 12.30 Uhr auf der Landstraße von Haaren in Richtung Fürstenberg. Etwa 200 Meter nach einer scharfen Rechtskurve kam das Auto aus unbekannter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Straße ab, streifte einen Baum und prallte frontal gegen einen weiteren Baum. Der Volvo blieb mit Totalschaden liegen. Die schwerverletzte Fahrerin war im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der eingesetzte Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber an, mit dem die Verletzte in eine Klinik nach Bielefeld geflogen wurde. Lebensgefahr bestand nach Auskunft der Ärzte nicht. Die L636 musste für rund 90 Minuten gesperrt werden.

