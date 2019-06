Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgänger angefahren und geflüchtet

Paderborn (ots)

(mb) Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht auf der Hatzfelder Straße, bei dem am Montagmittag ein Fußgänger (32) verletzt wurde, sucht die Polizei einen 3er BMW und Unfallzeugen.

Der Fußgänger war gegen 12.00 Uhr auf der Trakehner Straße unterwegs. Beim Überqueren der Hatzfelder Straße kam es zu einer Kollision mit einem in Richtung Schloß Neuhaus fahrenden Auto. Der Fußgänger stürzte in den Grünstreifen und das Auto fuhr ohne anzuhalten weiter. Es soll sich um einen dunklen 3er BMW Kombi (Baureihe E90) handeln. Der Verletzte musste am Nachmittag in einem Krankenhaus behandelt werden.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Rufnummer 05251/3060.

