Polizei Paderborn

POL-PB: Vier Tatverdächtige nach Einbruch in Getränkefirma festgenommen

Paderborn/Schlangen (ots)

(mb) Nach einem Einbruch in einen Getränkevertrieb hat die Paderborner Polizei in Schlangen vier Tatverdächtige festgenommen und Beute im Wert von mehreren 1.000 Euro sichergestellt. Gegen drei der mutmaßlichen Einbrecher wurden Haftbefehle erlassen.

Ein Zeuge beobachtete am Samstagabend gegen 21.30 Uhr mehrere Personen, die an einem Getränkehandel in der Herlestraße über den Zaun kletterten und vermutlich in die Lagerhalle einbrechen wollten. Die Tatverdächtigen flüchteten mit zwei Autos. Der Zeuge konnte bei seinem Notruf in der Paderborner Polizeileitstelle noch angeben, dass die Fahrzeuge auf der Detmolder Straße in Richtung Bad Lippspringe fuhren. Sofort wurde eine Fahndung ausgelöst.

Auf der Paderborner Straße in Schlangen kurz hinter der Kreisgrenze entdeckten zwei Polizeibeamte die beiden gesuchten Autos am Straßenrand. Vier Männer standen neben den Fahrzeugen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Fahrzeuge mit zahlreichen Spirituosen und Getränkedosen beladen waren. Der Wert der Getränke lag bei über 7.000 Euro.

Die Tatverdächtigen aus dem Kreis Lippe im Alter von 23 bis 30 Jahren wurden festgenommen. Im Zuge der Ermittlungen konnte ein Tatort in Paderborn an der Karl-Schurz-Straße ausgemacht werden. Weitere Tatorte werden vermutet. Die Ermittlungen dauern an. Alle vier Festgenommenen sind mehrfach mit Eigentumsdelikten und anderen Straftaten aufgefallen. Drei waren bereits zu Haftstrafen verurteilt worden. Die drei Tatverdächtigen wurden noch am Wochenende auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter am Paderborner Amtsgericht vorgeführt.

