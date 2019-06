Polizei Paderborn

POL-PB: Pkw schleudert gegen Baum, zwei Verletze und Totalschaden

Paderborn (ots)

(ob) Fahrer und Beifahrer wurden leicht verletzt, als das Auto am Samstagmorgen im Kreuzungsbereich Pohlweg/Südring ins Schleudern geriet und gegen einen Baum prallte.

Am Samstagmorgen, kurz nach Mitternacht, bog der 21 Jahre alte Fahrer eines 5er BMW vom Pohlweg nach links auf den Südring in Richtung Husener Straße ab. Das Auto kam aufgrund von unangepasster Geschwindigkeit ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Fahrer und Beifahrer wurden durch den Aufprall leicht verletzt. An dem Pkw wurde die Fahrzeugfront stark eingedrückt und es entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Baum wurde erheblich beschädigt.

