Polizei Paderborn

POL-PB: Verkehrsunfall mit 2 Schwerst- und zwei weiteren Schwerverletzten in Bad Lippspringe am Samstagmorgen

33175 Bad Lippspringe (ots)

Samstag, 15.06.2019, 09:10 Uhr Bad Lippspringe, Kreuzweg(L937)/Richtweg

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 56jähriger mit seinem Pkw VW Touran die L 37 aus Schlangen kommend in Richtung Paderborn-Benhausen. Ihm entgegen fuhr eine 24jährige Frau mit einem 1er BMW. Die 24jährige bog an der Kreuzung mit dem Richtweg nach links in den Richtweg ab und beachtete dabei nicht den Vorrang des Touran-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Frontalzusammenstoß beider Pkw. Der VW überschlug sich und wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der 1er BMW wurde ebenfalls total beschädigt in den Straßengraben geschleudert. Der Touran Fahrer konnte sich aus dem Wrack selbständig befreien. Im BMW wurden die Fahrerin und zwei männliche Beifahrer im Alter von 9 und 12 Jahren eingeklemmt. Der Touran-Fahrer und die Fahrerin des BMW wurden schwer verletzt. Die beiden Kinder erlitten so schwere Verletzungen, dass sie mit Rettungshubschraubern in Kliniken nach Hannover und Minden geflogen werden mussten. Für die Zeit der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die L 937 von 09:15 Uhr bis 11:45 Uhr komplett gesperrt. Beide Pkw wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

