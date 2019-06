Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! 111 Geschwindigkeitsverstöße auf Landstraßen festgestellt - Bilanz der wöchentlichen Schwerpunktkontrolle

Kreis Paderborn (ots)

(mh) Die Kreispolizeibehörde Paderborn hat bei ihrer Schwerpunktkontrolle am Donnerstag die Sicherheit auf Landstraßen im Kreis Paderborn in den Fokus genommen und dabei 111 Verstöße aufgrund überhöhter Geschwindigkeit festgestellt. Kontrolliert wurde unter anderem in Paderborn, Lichtenau und Salzkotten.

Besonders eilig hatte es eine 45-jährige Porschefahrerin. Sie wurde auf der B 64 in Richtung Delbrück mit einer Geschwindigkeit von 126 km/h gemessen. Erlaubt sind an der Stelle nur 70. Ihr drohen nun ein einmonatiges Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Das Bußgeld liegt bei 240 Euro. Gegen 30 weitere Fahrer wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet. 80 weitere müssen ein Verwarnungsgeld bezahlen.

2018 starben im Kreis Paderborn zwölf Personen im Straßenverkehr. Zehn und somit über 80 Prozent der getöteten Verkehrsteilnehmer verunglückten außerhalb geschlossener Ortschaften. In diesem Jahr verloren im Zeitraum von Januar bis Ende Mai schon sechs Personen außerhalb geschlossener Ortschaften ihr Leben.

Insgesamt ereigneten sich in den ersten fünf Monaten des Jahres 2019 über 1.300 Unfälle auf den Landstraßen im Kreisgebiet. Ein Hauptgrund für Unfälle außerhalb geschlossener Ortschaften ist oftmals überhöhte Geschwindigkeit. Diese Unfallursache trifft für annähernd jeden vierten Verkehrsunfall mit Personenschäden außerhalb geschlossener Ortschaften zu.

