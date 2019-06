Polizei Paderborn

POL-PB: Porsche Cayenne und Seat Leon gestohlen

Paderborn (ots)

(mb) Am Donnerstag wurden bei der Polizei zwei Autodiebstähle angezeigt.

Gegen 07:30 Uhr fiel der Diebstahl eines Porsche Cayenne an der Emmastraße auf. Das Auto hatte vor einem Wohnhaus gestanden. Die Täter müssen nach 00.30 Uhr zugeschlagen haben. Bei dem SUV handelte es sich um ein Modell aus dem Baujahr 2011 in grau. An dem Wagen befand sich ein PB-Kennzeichen.

Um 09.30 Uhr wurde auf dem Hof eines Autohandels an der Detmolder Straße der Diebstahl eines neuen Seat Leon bemerkt. Der Wagen hatte seit rund einer Woche auf dem Platz zum Fußweg Am Niesenteich gestanden. Wann das Auto entwendet wurde ist bislang unklar. An dem grauen Neuwagen befanden sich keine Kennzeichen.

In beiden Fällen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise unter Telefon 05251/3060.

