Polizei Paderborn

POL-PB: Zwei Verletzte bei Fahrradunfällen

Paderborn (ots)

(mb) Eine Schwerverletzte und ein Leichtverletzter sind die Bilanz von zwei Verkehrsunfällen mit Radfahrenden am Montagvormittag.

Gegen 09.10 Uhr wollte ein 33-jähriger Nissanfahrer vom Rolfshof nach rechts auf die Bielefelder Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 15-jährigen Radler, der auf dem Radweg an der Bielefelder Straße in Richtung Schloß Neuhaus fuhr. Der Junge stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Le-Mans-Wall fuhr ein 28-jähriger Radfahrer gegen 09.40 Uhr in Richtung Rosentor. Er bog nach links in die Liliengasse ab und missachtete dabei den Vorrang einer auf dem Radweg parallel fahrende Radlerin (37). Der Radler prallte frontal gegen die Radfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Frau und schlug mit dem Kopf auf. Sie zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in zur stationären Versorgung ins Krankenhaus. Einen Fahrradhelm hatte keiner der Radfahrenden genutzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell