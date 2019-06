Polizei Paderborn

POL-PB: Sechs Radfahrende bei Verkehrsunfällen verletzt

Kreis Paderborn (ots)

(mb) Bei Verkehrsunfällen mit Radfahrenden sind am Mittwoch und Donnerstag fünf Frauen und ein Mann verletzt worden.

Am Mittwoch fuhr eine 57-jährige Elektrofahrradfahrerin gegen 11.40 Uhr in Bad Lippspringe auf der Petersstraße verbotswidrig entgegen der Fahrrichtung durch die Einbahnstraße. An der Einmündung Friedrichstraße missachtete sie die Vorfahrt einer von rechts kommenden 49-Jährigen, die auch ein Elektrorad nutzte und ihrerseits nach links in die Petersstraße einbog. Beide versuchten, eine Kollision zu verhindern, prallten aber mit den Vorderrädern sowie ihren ungeschützten Köpfen aneinander. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu. Die 57-jährige Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht.

In Paderborn fuhr ein 31-jähriger Radfahrer gegen 15.30 Uhr auf der Pontanusstraße in Richtung Riemekestraße. Kurz vor der Einmündung Riemekestraße bremste vor ihm eine 22-jährige VW Polo Fahrerin. Der Radler fuhr auf und stürzte. Er verletzte sich leicht und kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

In der Nacht zu Donnerstag fuhr ein 67-jähriger Radfahrer gegen 02.15 Uhr in Paderborn an der Benhauser Straße von einem Grundstück über den Gehweg auf die Straße. Am Bordstein stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten ins Krankenhaus.

Am Donnerstagnachmittag waren drei Frauen zwischen Paderborn-Sennelager und Hövelhof auf Radtour. Gegen 15.25 Uhr fuhren sie auf der Salvatorstraße in Richtung Hövelhof. Eine 62-jährige Elektroradfahrerin geriet mit ihrem Vorderrad gegen das Hinterrad der vor ihr fahrenden 49-jährigen Radlerin. Die 62-Jährige stürzte und zog sich leichte Verletzungen am Kopf zu. Ein Rettungswagen wurde eingesetzt, um die Verletzte in ein Paderborner Hospital zu bringen.

Etwas später, gegen 16.40 Uhr, verunglückte eine 52-jährige Radfahrerin bei Paderborn-Sande Am Brockhof. Die Frau war in Richtung Elsen unterwegs und kam nach links vom Radweg ab. Sie stürzte in den etwa zwei Meter tiefen Graben und verletzte sich leicht. Zur ambulanten Behandlung musste die Verletzte ins Krankenhaus.

