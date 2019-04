Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Waldorf-Verkehrsunfall mit Flucht

Waldorf (ots)

Am 02.04.2019, gegen 18:15 Uhr beschädigte ein rotes Fahrzeug beim Befahren der Hauptstraße (Höhe Hausnummer 64) in Waldorf in Fahrtrichtung Königsfelder Straße einen ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es liegen zur Zeit keine weiteren Hinweise auf den Verursacher vor.

Die Polizei Remagen erbittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 02642/9382110.

