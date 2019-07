Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Landwirtschaftliches Gespann flüchtet von der Unfallstelle

Lippe (ots)

Am Freitagmittag wartete ein 60 - jähriger VW Caddy - Fahrer mit seinem PKW in Lemgo vor der Rotlicht zeigenden Ampel an der Kreuzung Herforder Straße / Westumgehung auf der Linksabbiegerspur in Fahrtrichtung Lemgo-Lieme. Neben ihm, auf der Rechtsabbiegespur in Richtung Westumgehung stand ein größerer Trecker mit zwei landwirtschaftlichen Anhängern. Als beide Abbiegestreifen Grünlicht erhielten, kam der hintere Anhänger des Gespanns gegen den PKW des Caddy-Fahrers und beschädigte die rechte Fahrzeugseite, wodurch auch eine Seitenscheibe zersplitterte. Der Trecker mit seinen zwei Anhängern setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer: 05231 / 609-0

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell