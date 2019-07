Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder - Schwalenberg - PKW aufgebrochen

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag stellte eine 67 - jährige Schiederanerin ihren grauen PKW Ford auf dem Parkplatz des Friedhofs Unter den Eichen ab. Als sie nach ca. 15 Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, war eine Seitenscheibe eingeschlagen und die darin befindliche Handtasche entwendet. Hinweise zu dem Vorfall sind an die Kriminalpolizei in Blomberg erbeten. Telefonnummer: 05235 / 9693 - 0

