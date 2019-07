Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Leichter Grünflächenbrand

Meisenheim (ots)

Aufgrund eines technischen Defektes an einem Anhänger geriet am Samstag, den 06.07.2019, gegen 18:00 Uhr, eine Grünfläche neben der B420 in Brand. Die verständigte Feuerwehr konnte diesen schnell löschen und eine Ausbreitung verhindern.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 06382 911-0

pilauterecken@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell