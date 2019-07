Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbrüche in die Sportheime des SV Ulmet und der TSG Burglichtenberg

Ulmet/Thallichtenberg (ots)

Vom 04.07.2019 auf den 05.07.2019, derzeit wird die Nachtzeit ab etwa 22:00 Uhr angenommen, wurde in Ulmet in das Sportheim des SV Ulmet und in das Sportheim der TSG Burglichtenberg in Thallichtenberg eingebrochen.

Der entstandene Sachschaden an den jeweiligen Vereinshäusern dürfte höher liegen als der Wert des erbeuteten Diebesgutes. Neben einem entwendeten Computerdrucker konnten nämlich keine weiteren Fehlbestände festgetsellt werden.

Es ist denkbar, dass die beiden Taten von dem/den selben Täter/Tätern begangen wurden.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Kusel unter der Telefonnummer 06381-919-0.

Polizeiinspektion Kusel



Tel.-Nr.: 06381-919-0

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell