Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Donnerstag (27.06.2019), gegen 9 Uhr, hat sich an der Einmündung Gravenhorster Straße/ Brockwiesenstraße ein Verkehrsunfall ereignet. Ein weißer Lkw mit Anhänger ist nach links in die Brockwiesenstraße abgebogen. Dabei ist der Anhänger ausgeschwenkt und mit einem Kleintransporter, der rechts an dem Gespann vorbeifahren wollte, kollidiert. Der Lkw-Fahrer fuhr ohne anzuhalten weiter. Der Sachschaden an dem Kleintransporter beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

