POL-ST: Emsdetten/Greven, B 481, Verkehrsunfall -Nachtrag

Am Dienstag (02.07.), gegen 07.50 Uhr, befuhr ein 56jähriger Mann aus Emsdetten mit seinem Pkw Mercedes Benz den Grevener Damm aus Richtung Münster kommend in Fahrtrichtung Emsdetten. Zur gleichen Zeit befuhr ein 85jähriger Mann aus Greven mit seinem Pkw Opel Meriva den Grevener Damm in Fahrtrichtung Greven. Auf dem Teilstück zwischen der Kreuzung B481/B219 und dem Jägerweg kam der Pkw des 56jährigen Emsdetteners ohne ersichtlichen Grund von der Fahrspur nach links ab und stieß letztendlich frontal mit dem Pkw des Greveners zusammen. Der Grevener wurde bei diesem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes Fahrer wurde leicht verletzt. Da sich bei der Unfallaufnahme der Verdacht auf Drogenkonsum ergab, wurde dem Emsdettener im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Fahrzeuge wurden total zerstört und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Bundesstraße voll gesperrt.

Emsdetten/Greven, B 481, Verkehrsunfall -Nachtrag- Die Sperrung der Bundesstraße 481 ist aufgehoben.

Wiederholung der Erstmeldung vom 02.07.2019, 08:25 Uhr Heute (02.07.), um 07.55 Uhr, sind Rettungskräfte und die Polizei zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 481 (zwischen Emsdetten und Greven) gerufen worden. Zwei Pkw sind frontal zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz. Die Bundesstraße ist zwischen den Einmündungen Jägerweg und der Kreuzung B 481/ B 219 voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

