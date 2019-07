Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall

Ibbenbüren (ots)

Am Montagabend (01.07.) sind bei einem Verkehrsunfall auf der Gravenhorster Straße ein Motorradfahrer leicht und seine Soziusfahrerin schwer verletzt worden. Gegen 18.50 Uhr befährt eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Pkw die Gravenhorster Straße in Richtung Gravenhorst. Als sie versucht, nach links auf den Parkplatz eines Imbisses abzubiegen, kommt es zur Kollision mit einem ihr entgegenkommenden Motorrad. Der 24-jährige Motorradfahrer und seine 21-jährige Beifahrerin stürzen. Sie werden am Unfallort notärztlich versorgt und mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

