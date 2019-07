POL-ST: Rheine, Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer

Polizei Steinfurt

Am Sonntag (30.06.), gegen 18.00 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Cartenhorner Straße/ Görresstraße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 25jährige Radfahrer aus Rheine befuhr die Cartenhorner Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts. An der Kreuzung Cartenhorner Straße/ Görresstraße bog er laut Zeugenaussagen nach links ab, obwohl die Ampel für seine Fahrtrichtung deutlich Rotlicht zeigte. Im Kreuzungsbereich stieß er mit dem Pkw einer 42jährigen Frau aus Rheine zusammen, die mit ihrem Pkw, einem Honda Jazz, von der Görresstraße nach rechts in die Cartenhorner Straße einbog. Bei diesem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer schwer und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Bei der ärztlichen Versorgung kam der Verdacht auf Alkoholkonsum auf. Dem Radfahrer wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt.

