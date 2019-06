Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 07.06.2019

Wittlich

Ereignis: Vier Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Ort: Nohn, L 68, Nohner Wasserfälle

Zeit: 06.06.2019, 14.30 Uhr

Eine Fahranfängerin aus dem Vulkaneifelkreis befuhr die L 68 von Nohn in Richtung Stroheich. Im PKW befanden sich drei weitere Insassen. In einem Kurvenbereich, dort ergab sich eine Fahrbahnverengung, kam die junge Frau nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte zunächst mit einer Schutzplanke. Der Wagen wurde dadurch abgelenkt, schleuderte in die Gegenfahrbahn, und stieß letztlich mit einem dort fahrenden LKW-Gespann zusammen. Die Fahrerin wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Beifahrerin und Mitfahrer wurden in umliegende Krankenhäuser, Gerolstein und Euskirchen, verbracht. Die Insassen des LKW blieben unverletzt. An PKW und LKW entstanden Sachschäden. Einige Meter Schutzplanke und ein Schilderpfosten wurden ebenfalls beschädigt. Die L 68 war zeitweilig voll gesperrt.

Ereignis: Unbekannte entsorgen Bauschutt

Ort: Mehren/Darscheid, Waldweg

Zeit: 06.06.2019, 04.00 Uhr bis 06.06.2019, 15.00 Uhr

Unbekannte Personen entsorgten an einem unbefestigten Waldweg, der von Darscheid nach Mehren führt, eine größere Menge Bauschutt/Aushub. Hierin befanden sich Reste von Tonrohren, Betonteile und Pflastersteine. Es wird vermutet, das für den Transport ein PKW mit Anhänger oder ein Transporter zum Einsatz kam. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260

