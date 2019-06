Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall

Wittlich (ots)

Am 06.06.2019 kam es gegen 08:00 Uhr in der Himmeroder Straße in Wittlich zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Eine landwirtschaftliche Zugmaschine wollte aus einer Hofeinfahrt nach rechts in den fließenden Verkehr einfahren. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden Pkw-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Pkw-Fahrerin leicht verletzt wurde.

