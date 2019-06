Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Vandalismus/ Sachbeschädigung

Andel (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 06.06.2019, 18:00 Uhr und Freitag, 07.06.2019, 06:00 Uhr, kam es am Moselufer in Andel zu einer Sachbeschädigung.

Bisher unbekannte Täter beschädigten hierbei mutwillig einen Gartenzaun, den Außenspiegel eines Baggers und warfen einen Bauzaun um.

Der Bauzaun diente zur Absicherung einer Gefahrenstelle. Glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass kein Dritter zu Schaden kam, denn durch das Umwerfen des Zaunes war die Sicherung der Baustelle nicht mehr gewährleistet.

Hinweise, die zur Aufklärung der Tat dienen, werden an die Polizeiinspektion Bernkastel, Tel.: 06531-95270, erbeten.

